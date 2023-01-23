Без бронежелетов и техники. Россияне привезли пополнение живой силы в Херсонскую область

Россияне в течение 18-21 января дополнительно перекидывали солдат на временно оккупированную территорию Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Пополнение живой силы захватчиков прибыло в населенные пункты Виноградово и Бриловка.
"Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как то бронежилеты, имели только единицы", - указали в Генштабе ВСУ.
В то же время отмечается, что военную технику на оккупированную территорию россияне не завозили.
Напомним, в Запорожской области больницы забиты ранеными солдатами захватчиков. Местные медики отказываются их лечить.
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