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Бронепоезд Ким Чен Ына двинулся в направлении Владивостока, - южнокорейские СМИ

Фото: Ким Чен Ын на бронепоезде двинулся во Владивосток на встречу с Путиным (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправился в Россию на своем роскошном бронепоезде. Во Владивостоке запланированы переговоры с Владимиром Путиным о поставках оружия, чтобы помочь военной машине Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Личный поезд Кима медленно двинулся в направлении северо-восточной границы, сообщило  телевидение YTN со ссылкой на анонимного представителя правительства Южной Кореи. Чиновник сказал, что Ким может провести саммит с Путиным в среду.

Газета Dong-A Ilbo также сообщила, что поезд направлялся в Россию и, как ожидается, пересечет границу рано утром во вторник.

"Спецслужбы полагают, что поезд, в котором предположительно едет Ким Чен Ын, движется во Владивосток", - сообщил информационному агентству Yonhap представитель южнокорейского правительства. Официальные СМИ Северной Кореи не упомянули о поездке.

Северная Корея и Россия имеют железнодорожное сообщение на границе, а оттуда до Владивостока около 150 километров. Поездка Кима станет первой за пределами Корейского полуострова с тех пор, как он в последний раз встречался с Путиным в этом городе четыре года назад. Поезд Кима движется медленно, и его поездка до города на востоке России занимает около 20 часов, чтобы добраться до пункта назначения, сообщило Yonhap.

Встреча изгоев-диктаторов

Ожидается, что на этой неделе Ким отправится во Владивосток, чтобы встретиться с Путиным во время ежегодного Восточного экономического форума, который начался в воскресенье и продлится до среды.

Кремль заявил, что Путин будет во Владивостоке в начале этой недели. Путин сказал, что он стремится укрепить связи с Северной Кореей "на всех фронтах".

В Кремле уже подтвердили приезд Ким Чен Ына, заявив, что он в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина.

США на протяжении нескольких месяцев обвиняли Северную Корею в поставках боеприпасов, чтобы помочь Путину в войне с Украиной. На прошлой неделе Вашингтон вновь заявил, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются".

Запрос Кремля

Напомним, в настоящее время РФ договаривается с КНДР о поставках артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение.

Однако собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов".

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