Бронепоїзд з лідером КНДР вирушив із Пхеньяна у Владивосток

Бронепотяг лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина вирушив із вокзалу в Пхеньяні у Владивосток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

Згідно з повідомленням, у поїздці Кім Чен Ина зокрема супроводжують два заступники голови ЦК Трудової партії Кореї, міністр закордонних справ і начальник Генштабу Корейської народної армії.

РосЗМІ повідомляють, що 25 квітня, Кім Чен Ин проведе у Владивостоці зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, яка почнеться з переговорів у форматі віч-на-віч і продовжиться офіційним прийомом і зустрічами у складі делегацій.

Головною темою саміту називають рішення ядерної проблеми корейського півострова, проте за підсумками зустрічі якихось заяв або підписання документів не заплановано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори відбудуться у Владивостоці, в кампусі Далекосхідного федерального університету на острові Руський. За інформацією росЗМІ, лідер КНДР проведе ніч з 23 на 24 квітня в північнокорейському місті Раджин на узбережжі Східного моря, а після цього вирушить в бік Росії.

Після переговорів Путін вилетить до Китаю, а Кім Чен Ин проведе ще один день у Владивостоці, де для нього підготовлена культурна програма.