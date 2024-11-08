Бронь от мобилизации. Кем нужно работать, чтобы не забрали в армию

Кто может получить бронь от мобилизации

"Бронирование от мобилизации – это специальная процедура, позволяющая определенным категориям граждан отсрочить призыв на военную службу во время мобилизации. Эта мера применяется для обеспечения бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, имеющих критическое значение для функционирования государства", – объясняет юрист Дмитрий Франчук.

Список профессий, по которым предоставляется бронь, может обновляться и изменяться в зависимости от потребностей государства.

"На самом деле здесь нужно отметить, что бронированию могут подлежать любые профессии и должности, которые занимают люди именно на критически важном предприятии", – говорит старший юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

В постановлении №76 Кабинета министров от 27 января 2023 года определен порядок бронирования работников от мобилизации. Это предусмотрено для военнообязанных, работающих или проходящих службу:

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других государственных органах (работники Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности, органов прокуратуры, судов, БЭБ, ГСЧС и т. д.)

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина

в операторах противоминной деятельности, проводящих разминирование украинских территорий

К критически важным предприятиям относятся компании, работающие в сфере энергетики, оборонно-промышленного комплекса, транспорта, связи, медицины, банковского дела и т.д.

"Следовательно, ориентироваться нужно не на список профессий, а именно на компанию и ее статус критичности", – говорит Лобунько.

Для каждой категории работников есть свои особенности бронирования. К примеру, бронь предоставляют всем госслужащим категории А и только 50% государственных служащих категорий Б, В.

Кто занимается бронированием работников

"Бронированием работников занимается предприятие, учреждение или организация. Они представляют соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки", – говорит Франчук.

Бронированию подлежат только те работники, чья работа критически важна для функционирования предприятия.

"Чем важнее предприятие для экономики и обороны страны, тем большее количество работников может быть забронировано для бесперебойной работы", – объясняет Франчук.

Большинство предприятий может забронировать 50% военнообязанных работников, в отдельных случаях – 100%.

"Если компании нужно забронировать большее количество, чем предусмотрено, то в таком случае она может обратиться в соответствующие государственные органы с обоснованием необходимости увеличения квоты на бронирование. Однако решение об увеличении квоты принимается на государственном уровне с учетом общенациональных интересов", – отмечает Франчук.

По словам Лобунько, 100% военнообязанных мужчин могут забронировать:

предприятия, обеспечивающие составляющие Сил безопасности и обороны, ВСУ, другие военные формирования

предприятия, работающие в топливно-энергетическом комплексе, утверждены Минэнерго

предприятия, которые вовлечены в строительство фортификационных сооружений

"Каждый гражданин обязан защищать свою страну, а чрезмерное бронирование может нарушить этот принцип. Слишком широкое бронирование может негативно повлиять на способность ВСУ быстро мобилизовать необходимое количество военнослужащих. Также необходимо сохранить баланс между потребностями экономики и обороны страны", – говорит Франчук.

Забронированные работники не освобождаются от прохождения ВВК (фото иллюстративное: Getty Images)

Как забронировать работника

Забронировать работника можно через "Дію" или бумажным вариантом через средства почтовой связи.

Через "Дію":

руководитель представляет список сотрудников для бронирования и подписывается электронной подписью

система сверяет данные со сведениями системы "Оберег" и проверяет факт официального трудоустройства

в течение суток "Дія" уведомляет руководителя о результатах проверки

в случае положительного решения военнообязанного автоматически переводят на специальный военный учет на срок действия бронирования

"То есть через "Дію" бронирования занимает не много времени, несколько дней максимум. Бумажный вариант, конечно, длиннее из-за своей бюрократизированности. Процедура обычно длится в районе одного календарного месяца", – говорит Лобунько.

По почте:

сроки представления списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, должны не превышать 5 рабочих дней

согласование списков и представление их в Министерство экономики должно быть осуществлено в срок не более 10 рабочих дней

Минэкономики принимает решение о бронировании военнообязанных в срок не более 5 рабочих дней

зачисление военнообязанного на специальный военный учет должно быть произведено в срок не более 5 рабочих дней

Что нужно знать забронированным работникам

"Бронирование – это временная мера. Оно может быть отменено в случае изменения ситуации или нужд государства. Работникам необходимо хранить все документы, связанные с бронированием. Также следует регулярно уточнять информацию об условиях бронирования", – говорит Франчук.

Он отмечает, что забронированные работники обычно проходят военно-врачебную комиссию (ВВК). Это необходимо для подтверждения их пригодности к военной службе и определению категории здоровья.

"Забронированные работники могут быть мобилизованы в исключительных случаях: например, если исчерпаны все другие возможности комплектования воинских частей или если бронирование было отменено", – говорит Франчук.