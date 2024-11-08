Бронь от мобилизации. Кем нужно работать, чтобы не забрали в армию

Во время военного положения ряд военнообязанных мужчин могут получить бронь от мобилизации, если они работают на критически важных предприятиях или в государственных структурах.
РБК-Украина расспросило юристов о том, кого из работников могут забронировать и как происходит этот процесс.
"Бронирование от мобилизации – это специальная процедура, позволяющая определенным категориям граждан отсрочить призыв на военную службу во время мобилизации. Эта мера применяется для обеспечения бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, имеющих критическое значение для функционирования государства", – объясняет юрист Дмитрий Франчук.
Список профессий, по которым предоставляется бронь, может обновляться и изменяться в зависимости от потребностей государства.
"На самом деле здесь нужно отметить, что бронированию могут подлежать любые профессии и должности, которые занимают люди именно на критически важном предприятии", – говорит старший юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.
В постановлении №76 Кабинета министров от 27 января 2023 года определен порядок бронирования работников от мобилизации. Это предусмотрено для военнообязанных, работающих или проходящих службу:
К критически важным предприятиям относятся компании, работающие в сфере энергетики, оборонно-промышленного комплекса, транспорта, связи, медицины, банковского дела и т.д.
"Следовательно, ориентироваться нужно не на список профессий, а именно на компанию и ее статус критичности", – говорит Лобунько.
Для каждой категории работников есть свои особенности бронирования. К примеру, бронь предоставляют всем госслужащим категории А и только 50% государственных служащих категорий Б, В.
"Бронированием работников занимается предприятие, учреждение или организация. Они представляют соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки", – говорит Франчук.
Бронированию подлежат только те работники, чья работа критически важна для функционирования предприятия.
"Чем важнее предприятие для экономики и обороны страны, тем большее количество работников может быть забронировано для бесперебойной работы", – объясняет Франчук.
Большинство предприятий может забронировать 50% военнообязанных работников, в отдельных случаях – 100%.
"Если компании нужно забронировать большее количество, чем предусмотрено, то в таком случае она может обратиться в соответствующие государственные органы с обоснованием необходимости увеличения квоты на бронирование. Однако решение об увеличении квоты принимается на государственном уровне с учетом общенациональных интересов", – отмечает Франчук.
По словам Лобунько, 100% военнообязанных мужчин могут забронировать:
"Каждый гражданин обязан защищать свою страну, а чрезмерное бронирование может нарушить этот принцип. Слишком широкое бронирование может негативно повлиять на способность ВСУ быстро мобилизовать необходимое количество военнослужащих. Также необходимо сохранить баланс между потребностями экономики и обороны страны", – говорит Франчук.
Забронировать работника можно через "Дію" или бумажным вариантом через средства почтовой связи.
Через "Дію":
"То есть через "Дію" бронирования занимает не много времени, несколько дней максимум. Бумажный вариант, конечно, длиннее из-за своей бюрократизированности. Процедура обычно длится в районе одного календарного месяца", – говорит Лобунько.
По почте:
"Бронирование – это временная мера. Оно может быть отменено в случае изменения ситуации или нужд государства. Работникам необходимо хранить все документы, связанные с бронированием. Также следует регулярно уточнять информацию об условиях бронирования", – говорит Франчук.
Он отмечает, что забронированные работники обычно проходят военно-врачебную комиссию (ВВК). Это необходимо для подтверждения их пригодности к военной службе и определению категории здоровья.
"Забронированные работники могут быть мобилизованы в исключительных случаях: например, если исчерпаны все другие возможности комплектования воинских частей или если бронирование было отменено", – говорит Франчук.
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При подготовке материала использовали: эксклюзивные комментарии для РБК-Украина юриста Дмитрия Франчука и юриста военного права Михаила Лобунько, Постановление №76 Кабинета Министров от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".
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