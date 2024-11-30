Бронь от мобилизации. Кабмин определил условия для курсов такмеда, БПЛА и волонтеров

Кабинет министров разрешил бронирование от мобилизации сотрудников курсов тактической медицины. А также установил требования для волонтеров, работников курсов по беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное постановление №1361.
Министерство обороны сможет предоставлять бронь сотрудникам предприятий и организаций, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации военнослужащих по домедицинской помощи (такмед). Но при выполнении минимальных условий.
В частности, для бронирования нужно за 12 месяцев до подачи заявления провести не менее 96 курсов тактической медицины по утвержденным программам (Генштабом ВСУ или Минобороны). Или 24 курса с базовым уровнем на одного военнообязанного.
Курсы БПЛА и РЭБ
Для курсов по радиоэлектронной борьбе - подготовить не менее 150 специалистов за календарный год. А для курсов по беспилотников - не менее 100 пилотов БпЛА I и II классов (включая FPV) или по не менее 200 пилотов БпЛА I класса "микро" (без FPV) на одного военнообязанного.
Волонтеры
Волонтеры благотворительных фондов, которые производят и закупают товары, оказывают услуги в интересах ВСУ и других формирований, тоже могут забронированы. При условии, что объем помощи составляет не менее 10 млн гривен за 12 месяц на каждого военнообязанного, который подается на бронь.
Согласно постановлению №1362, бронь могут получить протезисты, техники-протезисты и инженеры, а также механики протезно-ортопедических изделий. Условие - выполнение не менее 50% нормы рабочего времени за три месяца перед бронированием.
Напомним, с 1 декабря 2024 года вступает в силу новый порядок бронирования от мобилизации.
Весь процесс буде проходить через портал "Дія". Для работников критических предприятий вводится условие - зарплата не менее 20 000 гривен в месяц. Это правило не относится к государственным и коммунальным предприятиям, а также к резидентам "Дія.City".
Все подробности - в отдельном материале РБК-Украина.
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