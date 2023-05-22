Бронь от мобилизации. Кто может получить отсрочку от службы во время войны

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть некоторые исключения. Среди них – "забронированные" работники критически важных компаний, органов государственной власти и другие.
РБК-Украина рассказывает, как оформить бронь на сотрудника, кто может на нее претендовать и на сколько могут дать отсрочку от мобилизации.
В прошлом году Верховная Рада Украины приняла закон о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. В законе определили перечень работников, которые могут быть забронированы и не будут подлежать призыву на военную службу.
Бронь может распространяться на следующие категории граждан:
Во время мобилизации призыва на военную службу не подлежат военнообязанные, народные депутаты Верховной Рады на период своей каденции даже без бронирования, поясняет в комментарии адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.
"Если работники на период мобилизации и военное время забронированы органами государственной власти и другими органами – местного самоуправления или Кабинетом министров, то мобилизации они также не подлежат", – объясняет специалист.
В то же время, есть категории госслужащих, которые не могут быть забронированы и которых могут мобилизовать.
"Но это не работники руководящих должностей. А, например, главные специалисты. В то же время депутаты местных советов мобилизации подлежат, и бронирование на них не распространяется", – добавляет Станислав Полевой.
Бронь не предоставляется автоматически. Бронированием занимаются компании, где работают подлежащие мобилизации. Компании должны подать списки работников, которых нужно забронировать, в соответствующие органы.
Всем этим категориям компаний и учреждений также следует добавить в списки работников подтверждение соответствия учетных данных военнообязанных.
Обратите внимание. Представление списков работников на бронь не означает, что эти люди обязательно получат отсрочку. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально.
Организация, которая подала человека на бронь и получила подтверждение о его получении, должна выдать работнику выписку – документ с печатью и датой о брони, объясняет РБК-Украина ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
В то же время самому работнику для получения брони ехать с какими-то документами в военкомат не нужно. Он только расписывается в специальной ведомости работодателя о том, что он получил эту выписку.
"Сотрудник компании только получает выписку из документа, а все остальное делает работодатель: подает списки, занимается другими вопросами военного учета", – объясняет собеседник.
Для работников органов государственной власти и местного самоуправления отсрочку могут предоставить на весь период мобилизации. А вот работникам предприятий обычно дают бронь на 6 месяцев. Впрочем, на практике этот срок часто продлевается.
Работнику желательно постоянно иметь хотя бы копию этой выписки с собой, советует Антон Маринич. По его словам, это поможет, например, при взаимодействии с военными при вручении повесток на улице.
"Если вам хотят вручить повестку, нужно объяснить, что у вас есть основания для отсрочки. Это будет весомым аргументом. Для этого желательно иметь с собой хотя бы копию подтверждающего это документа. Из практики скажу, что с какими-то уполномоченными лицами это срабатывает: они понимают, что повестку выписывать таким людям нет смысла", – советует специалист.
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