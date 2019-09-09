Пілоти British Airways почали 48-годинний страйк

Фото: Британські авіалінії (clearswift)

Причиною страйків є суперечка з приводу оплати праці

Пілоти британської авіакомпанії British Airways через суперечки з приводу оплати праці почали 48-годинний страйк в понеділок, 9 вересня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британська асоціація пілотів авіакомпаній (BALPA) минулого місяця повідомила авіакомпанію про триденну промислову акцію у вересні, що стало першим в історії страйком пілотів BA. Після страйків 9 і 10 вересня, заплановано ще один день промислової акції 27 вересня.

BALPA заявляє, що British Airways повинна ділитися більшою частиною свого прибутку зі своїми пілотами. Авіакомпанія в свою чергу заявила, що страйк є невиправданим, оскільки вважає виплати пілотам справедливими.

"Цей страйк обійдеться компанії значно дорожче, ніж інвестиції, необхідні для врегулювання цього спору", - заявив генеральний секретар BALPA Брайан Струттон в заяві напередодні страйку.

Тисячі клієнтів були змушені шукати альтернативні варіанти подорожей. Під час страйків BA повинна запропонувати пасажирам компенсацію за скасовані рейси, альтернативні варіанти проїзду у співставних умовах або новий рейс пізніше.

Загалом авіакомпанія скасувала у зв'язку зі страйками 1500 рейсів.

Нагадаємо, у серпні суд у Дубліні заблокував страйк пілотів Ryanair - найбільшої в Європі авіакомпанії-лоукостера. Пілоти Ryanair, що входять в британський профспілка British Airlines Pilots Association (BAPLA), планували страйкувати 22-23 серпня і 2-4 вересня. Суд Дубліна виніс рішення за день до запланованого початку дводенних страйків в Ірландії і Великобританії.