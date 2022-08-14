У британській розвідці назвали нову мету Росії на Донбасі

"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західної України.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці говорили, що РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні.

Крім того, Росія створила велике формування Сухопутних військ для продовження війни в Україні.