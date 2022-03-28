ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британський уряд вимагає від держсектора розірвати енергоконтракти з Росією

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 28 березня 2022 12:23
Британський уряд вимагає від держсектора розірвати енергоконтракти з Росією Фото: Британія відмовляється від російського газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Великобританії доручив органам держсектора переглянути всі контракти з російськими фірмами і розглянути можливість зміни постачальників енергоресурсів. Великобританія разом зі своїми союзниками прагне підірвати російську економіку санкціями у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Державні гроші не повинні фінансувати військову машину Путіна. Ми просимо лікарні, ради та інші організації в державному секторі терміново розглянути всі способи розірвати свої комерційні зв'язки з Росією", - йдеться в заяві міністра британського кабінету Стіва Барклая.

Уряд Великобританії шукає альтернативних постачальників енергії для заміни російського газу, який становить менше 4% поставок.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України