Британський уряд вимагає від держсектора розірвати енергоконтракти з Росією

Уряд Великобританії доручив органам держсектора переглянути всі контракти з російськими фірмами і розглянути можливість зміни постачальників енергоресурсів. Великобританія разом зі своїми союзниками прагне підірвати російську економіку санкціями у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Державні гроші не повинні фінансувати військову машину Путіна. Ми просимо лікарні, ради та інші організації в державному секторі терміново розглянути всі способи розірвати свої комерційні зв'язки з Росією", - йдеться в заяві міністра британського кабінету Стіва Барклая.

Уряд Великобританії шукає альтернативних постачальників енергії для заміни російського газу, який становить менше 4% поставок.