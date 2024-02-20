Британское правительство закрыло одну из программ для украинских беженцев

Согласно этой программе, украинские беженцы могли въезжать в Королевство при условии нахождения там родственников. Эта виза позволяла украинцам учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

После завершения Ukraine Family Scheme, ее участникам предлагают податься на программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку. Срок действия визы по этой программе завершится в марте 2025 года. К тому времени необходимо найти альтернативный вариант легального пребывания в Соединенном Королевстве.

С начала вторжения 24 февраля 2022 года более 283 тысяч украинцев получили или продлили разрешение на пребывание в Великобритании.

Срок действия первых виз, которые предоставляли трехлетнее разрешение для пребывания в Великобритании по таким программам, как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, завершается в марте 2025 года.

Украинские беженцы в Великобритании

На днях британское правительство объявило о продлении на 18 месяцев виз для украинцев, которые спасаются от войны. Местные власти призывают увеличить финансирование на беженцев из-за растущего кризиса с жильем.

Украинские беженцы в Британии смогут продлить статус временной защиты. С момента запуска программ для украинцев, страна предоставила убежище более чем 283 тысячам человек, многие из которых были размещены в британских семьях.

Украинцы, которые получили убежище в Британии после полномасштабного вторжения России, смогут продлить легальное пребывание до сентября 2026 года.

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