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Британський танкер Stena Impero увійшов у територіальні води ОАЕ

Новини » Економіка    28.09.2019 - 01:57
Британський танкер Stena Impero увійшов у територіальні води ОАЕ
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Танкер, який утримувався Іраном протягом 2-х місяців, зайшов в порт Рашид

Британський нафтовий танкер Stena Impero, якого відпустили після двох місяців утримання в Ірані, увійшов в територіальні води Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це передає агентство Reuters.

Згідно з даними, отриманими з допомогою трекінг-сервісу Refinitiv, через два місяці перебування в Ормузькій протоці танкер зайшов в порт Рашид.

Раніше іранські ЗМІ повідомили, що Stena Impero покинув іранський порт Бендер-Аббас і попрямував в міжнародні води.

Танкер Stena Impero під британським прапором, був затриманий в Ормузькій протоці 19 липня 2019. Корпус вартових ісламської революції - елітні частини ЗС Ірану, - затримав судно "у зв'язку з порушенням міжнародних правил". Незабаром влада заявила, що британський танкер був начебто залучений в інцидент з іранським риболовецьким судном.

Нагадаємо, влада Гібралтару 4 липня затримала танкер Grace 1 на прохання США до Великобританії. Судно підозрюється у транспортуванні нафти до Сирії в обхід санкцій ЄС. У відповідь Тегеран 19 червня захопив британський танкер Stena Impero, що проходив через Ормузьку протоку.

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