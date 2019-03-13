Британський парламент проголосує за вихід з ЄС без угоди

У разі виходу з ЄС без угоди Великобританія знизить імпортні мита на широкий спектр товарів

Парламент Британии сегодня, 13 марта, проголосует за

В случае выходе из ЕС без сделки Великобритания снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров, чтобы избежать так называемой жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой. Правительство также пообещало, что не будет вводить никаких новых проверок или контроля товаров, перемещаемых с территории Ирландской республики в Северную Ирландию. Только, там отметили, что этот план является временным и односторонним.

Напомним, еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси заявлял, что выход Великобритании из ЕС без сделки стал еще более очевидным после провала голосования в парламенте Британии. По его словам, Евросоюз сделал все возможное, чтобы предложить решение, но это было безуспешно.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй до этого заявляла, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти. Как известно, Палата общин Британии 12 марта не поддержала новый вариант соглашения по Brexit.