Британський парламент призначив дату дебатів по Brexit

Британський парламент обговорить Brexit 14 лютого

Лидер Палаты общин Андреа Ледсом заявила, что британский парламент обсудит предложение о выходе Британии из Европейского Союза 14 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

До этого председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что страны Европейского союза не будут вносить никаких новых предложений по Brexit.

Туск отметил, что у Великобритании осталось 50 дней, чтобы покинуть Евросоюз. По его словам, многие люди как в Европе, так и Великобритании по-прежнему предпочитают отказаться от решения по Brexit.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Брюсселе встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер с целью поиска выхода из тупика в вопросе соглашения о Brexit.

РБК-Украина писало, что главный дипломат ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к обсуждению условий сделки с Brexit.

Также канцлер Германии Ангела Меркель не поддерживает инициативы пересмотра соглашения о Brexit. "Пересмотр соглашения между Брюсселем и Лондоном не значится в повестке дня", - сказала Меркель.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссия приняла решение по комплекса чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.