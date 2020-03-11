Британський МОЗ рекомендує курцям переходити на електронні системи

Тим, хто палить звичайні сигарети та хоче відмовитися від шкідливої звички, слід перейти на нові електронні системи доставки нікотину. Про це йдеться в рекомендаціях виконавчого агентства Міністерства охорони здоров'я Великобританії Public Health England (PHE), що супроводжують шосту незалежну доповідь з електронним системам доставки нікотину і вейпінгу.

Фахівці агентства стурбовані тим, що серед курців в останні місяці поширюватися точка зору про те, що електронні сигарети та інші бездимні тютюнові продукти шкідливіше звичайних сигарет. Це суперечить позиції експертів з Великобританії й США, які називають вейпінг і електронні системи доставки нікотину менш небезпечною для здоров'я альтернативою сигарет.

"Бездимні тютюнові продукти менш шкідливі, ніж сигарети, але не є повністю безпечними. Вони містять значно меншу кількість шкідливих хімічних речовин, які викликають хвороби, пов'язані з курінням", - вважають в PHE.

На думку головного санітарного лікаря Англії професора Кріс Уітті, найкраще, що може зробити курець - повністю відмовитися від куріння. В іншому випадку альтернативні нікотиномісткі продукти можуть допомогти деяким людям кинути палити та є менш небезпечною альтернативою.

Професор переконана, доповідь Public Health England є новим внеском в збір доказів за суспільно важливого питання, підкреслюючи максимальне використання можливостей, що надаються електронними тютюновими продуктами, в управлінні ризиками, пов'язаними з нікотином.

Повідомляється також, що незабаром PHE king's College із залученням фахівців з інших дослідницьких установ Великобританії й США почне роботу над дослідженням з питання безпеки електронних тютюнових продуктів. Звіт про цю роботу буде опублікований у 2022 році.

Як писало РБК-Украина, раніше у США визнали недостовірним дослідження про вплив вейпінгу на серцеві напади.