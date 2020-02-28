У США визнали недостовірним дослідження про вплив вейпінгу на серцеві напади 

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Американський експерт витратив 20 млн доларів державних коштів на дискредитацію потенційно менш шкідливих альтернативних тютюнових виробів

Американська асоціація серця (American Heart Association) відкликала через недостовірність дослідження Університету Каліфорнії (Сан-Франкциско), результати якого стверджували, що вейпінг збільшує частоту серцевих нападів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Мова йде про скандальне дослідження професора медичної школи Університету Каліфорнії Стентона Гланца, яке було раніше опубліковано в журналі Американської асоціації серця.

Нагадаємо, на це дослідження було витрачено 20 млн доларів, які було сплачено досліднику від Національного інституту охорони здоров’я та Управління контролю за харчовими продуктами й лікарськими засобами на дослідження тютюну та електронних сигарет. Як показав аналіз дослідження, більша частина серцевих нападів, які досліджувалися, сталися до того, як люди почали вживати електронні сигарети.

"Багато інфарктів міокарда, які використовувались для обчислення зв'язку між вживанням електронних сигарет та ризиком інфаркту, виникли до того, як люди вперше вживали електронні сигарети. Звідси випливає, що висновок не підтверджується основними даними, а тому опубліковані висновки вводять в оману", - заявив керівник досліджень зі зниження шкоди від тютюну Університету Луїсвілля Бред Роду.

Професор Університету Нью-Йорку Девид Абрамс, який разом із групою з 16 вчених ініціював процес відкликання дослідження, зараз ініціює звернення до дослідницьких і контролюючих органів щодо перевірки інших досліджень, які було проведено Стентоном Гланцем.

"Якщо приймається рішення про відкликання одного з опублікованих досліджень - як це зробив, наприклад, журнал Американської асоціації серця у даному випадку, коли дані виявились недостовірними - це може допомогти уникнути потенційної шкоди й для науки, і для пацієнтів, запобігти даремно витраченим коштам і часу” - заявили в американському Національному інституті здоров’я, який брав участь у фінансуванні дослідження Стентона Гланца.

Нагадаємо, це вже не перше скандальне дослідження у сфері регулювання тютюнових виробів, яке було поставлено під сумнів через недосконалість методології.

Так, раніше, журнал Американської медичної асоціації опублікував дослідження, що в окремих системах нагрівання тютюну присутній процес горіння і відповідно виділяються окремі речовини, характерні для тютюнового диму.

Як виявилося пізніше, у даному дослідженню було використано “власноруч створене” обладнання і “скориговані” режими використання систем, які суттєво відрізнялися від режимів і обладнання, рекомендованого виробником. Тоді як, і незалежні дослідження, і дослідження Управління контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США показали абсолютно інші результати.

"Коли дослідження відкликається, це означає що ми не можемо довіряти його результатам. Що його фактично не існує. Але проблема в тому, що навіть на відкликане дослідження продовжують діяти посилання у ЗМІ - у новинах, у соціальних медіа", - пояснює наукову шкоду від подібних досліджень старший дослідник Університету Оксфорду (Великобританія) Джемі Хартман-Бойс і закликає винести урок з цієї ганебної ситуації.

"Не потрібно проводити більше досліджень. Потрібно проводити якісніші дослідження. Варто остерігатися “гарячих тем”, які привертають багато уваги не тільки засобів масової інформації, але й представників “сумнівної науки”, - радить Джемі Хартман-Бойс.

На думку керівника досліджень зі зниження шкоди від тютюну Університету Луїсвілля Бреда Роду, шкода від даного дослідження полягає в тому, що воно, використовуючи хибну методологію, дискредитує потенційно більш безпечні альтернативні тютюнові вироби. "Дослідження, профінансоване коштами платників податків заганяє в підпілля і дискредитує модель зниження шкоди від тютюнових виробів - модель, яка потенційно може врятувати тисячі життів", - впевнений Роду.

Як писало РБК-Україна, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я змінила позицію щодо впливу електронних сигарет на здоров'я людини.