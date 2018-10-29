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Британський "Лестер Сіті" підтвердив загибель власника під час аварії вертольота

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 00:49
Фото: Вішай Шрівадданапрабха (flickr.com)
Фото: Вішай Шрівадданапрабха (flickr.com)

Жоден з п'яти осіб на борту, включаючи Вішая Шрівадданапрабху, не вижив

У британському футбольному клубі "Лестер Сіті" підтвердили загибель власника клубу Вішая Шрівадданапрабхи під час аварії вертольота біля домашнього стадіону в Лестері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву на сайті клубу.

"З глибокою скорботою і болем підтверджуємо, що наш голова Вішай Шрівадданапрабха - серед тих, хто трагічно загинув у суботу ввечері під час аварії вертольота біля стадіону King Power, на борту якого, крім нього, були ще чотири людини. Жоден із п'яти людей на борту не вижив", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішая Шрівадданапрабхи врізався в автостоянку після гри з лондонським "Вест Хемом" у рамках Англійської прем'єр-ліги. Після падіння вертоліт загорівся.

За попередніми даними, вертоліт власника англійського клубу "Лестер Сіті" міг впасти в результаті відмови хвостового гвинта.

На борту вертольота президента "Лестера" знаходилися п'ять осіб, - Reuters Власник "Лестера" перебував на борту вертольота під час аварії, - BBC
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