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Британский "Лестер Сити" подтвердил гибель владельца при крушении вертолета

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 00:49
Фото: Вишай Шривадданапрабха (flickr.com)
Фото: Вишай Шривадданапрабха (flickr.com)

Ни один из пяти человек на борту, включая Вишая Шривадданапрабху, не выжил

В британском футбольном клубе "Лестер Сити" подтвердили гибель владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи при крушении вертолета около домашнего стадиона в Лестере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление на сайте клуба.

"С глубоким прискорбием и болью подтверждаем, что наш председатель Вишай Шривадданапрабха - среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером при крушении вертолета около стадиона King Power, на борту которого, помимо него, находились еще четыре человека. Ни один из пяти человек на борту не выжил", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 октября вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи врезался в автостоянку после игры с лондонским "Вест Хэмом" в рамках Английской премьер-лиги. После падения вертолет загорелся.

По предварительным данным, вертолет владельца английского клуба "Лестер Сити" мог упасть в результате отказа хвостового винта.

На борту вертолета президента "Лестера" находились пять человек, - Reuters Владелец "Лестера" находился на борту вертолета во время крушения, - BBC
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