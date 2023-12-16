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Британский футболист второй раз за полгода потерял сознание: матч украинца приостановили

Фото: "Шляпники" ждут новости о состоянии здоровья капитана команды (twitter.com/LutonTown)
Автор: Антон Федорцив

Капитан английского "Лутона" Том Локьер потерял сознание в поединке 17-го тура Премьер-лиги против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

Печальный инцидент с 29-летним центрбtком произошел во втором тайме. На 59-й минуте он оказался на газоне в центре поля, а врачи команды побежали на помощь.

К эпицентру событий поспешил наставник "Лутона" Роб Эдвардс. Он попросил футболистов обеих команд расступиться, чтобы медики имели полноценный доступ к пострадавшему. Врачи начали реанимационные мероприятия сразу – сначала на поле, а затем и за его пределами.

Арбитр матча Саймон Хупер приостановил поединок. Скорее всего, в субботу поединок не будут доигрывать. На момент остановки встречи счет был равным – 1:1. На гол нападающего "Лутона" Адебайо "вишни" ответили забитым мячом Соланке.

Локьер не в первый раз столкнулся с нетипичными проблемами со здоровьем. В мае он упал в обморок в финале плей-офф за выход в АПЛ. Валлийца заменили, а затем прооперировали. Тогда врачи диагностировали у него фибрилляцию предсердий, что приводит к нетипичной частоте сокращений сердца.

К слову, ранее "Эвертон" Миколенко анонсировал переезд на новый стадион.

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