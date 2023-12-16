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Миколенко на чемоданах. "Эвертон" начал подготовку к переезду

Ливерпуль, Суббота 16 декабря 2023 11:25
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Миколенко на чемоданах. "Эвертон" начал подготовку к переезду Фото: "Гудисон Парк" отслужил команде более 130 лет (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Ливерпульский "Эвертон", цвета которого защищает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, объявил о близком прощании с многолетней домашней ареной команды – "Гудисон Парк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Ириски" вскоре покинут культовый стадион. Следующий сезон станет для мерсисайдцев последним на домашней с 1892 года арене.

Временный гендиректор "Эвертона" Колин Чонг отрапортовал о соблюдении графика строительства нового стадиона. Арену "Брэмли-Мур Док" должны построить до конца 2024 года. Переезд на современный футбольный комплекс менеджмент "ирисок" запланировал на лето 2025 года.

Руководство "Эвертона" заранее анонсировало переезд на новый стадион сознательно. По мнению боссов мерсисайдцев, за полтора года удастся устроить "достойные проводы" актуальной домашней арене "ирисок". "Зеленый свет" на переезд менеджмент получил после консультаций с фанатами команды.

Что известно об "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а переедет на почти 53-тысячный "Брэмли-Мур Док".

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В нынешней кампании "ириски" неплохо стартовали, но в ноябре были лишены 10-ти очков за финансовые нарушения. Впрочем, после этого решения мерсисайдцы одержали три победы в четырех матчах и покинули зону вылета АПЛ.

К слову, ранее наставник "Эвертона" Дайч выписал Миколенко порцию комплиментов.

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