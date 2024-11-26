Британский автопроизводитель Defender возвращается в "Дакар"

Между сторонами подписано трехлетнее соглашение, в рамках которого британцы обязуются до 2028 года возить на своих внедорожниках организаторов гонок и журналистов топовых изданий плюс предоставить шесть специально подготовленных "разведывательных машин" для обкатки будущих маршрутов. Как полноправный участник ралли-рейда заводская команда на старт в 2026-м. подробностей пока нет, но их обещают раскрыть в следующем году.

На роль официального автомобиля "Дакара", несомненно, больше всего подходит Defender Octa. На внедорожник ставят битурбомотор V8 на 4,4 литра с 48-вольтовым стартер-генератором, пневмоподвеску 6D Dynamics от Range Rover Sport и тормоз Brembo с шестипоршневыми суппортами. Дорожный просвет у Defender Octa больше на 280 миллиметров, также у него улучшена артикуляция колес, а в списке ездовых режимов есть профиль Octa с особыми настройками мехатроники под скоростные заезды по бездорожью.

Что касается гоночного вездехода, то у Land Rover и здесь накоплен огромный туз в рукаве – имя ему Bowler. Фирма строит спортивные внедорожники на базе британских моделей с 1985 года, а в 2019 году она стала частью отделения Special Vehicle Operations концерна JLR.

Bowler предлагает программы наработок для Defender 90, 110 и 130 первого поколения и конструирует "боевые" машины для монокубка Defender Rally Series. Ну а Bowler Wildcat и Nemesis можно смело назвать одним из постоянных участников "Дакара".