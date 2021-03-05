"Британским" штаммом COVID болеют люди в возрасте 20-40 лет, - Рубан
"Британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет. Именно поэтому акцент относительно соблюдения карантинных норм нужно делать в заведениях, где работает и отдыхает молодежь.
Об этом сказал в эфире "Громадского радио" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.
По его оценке, рост в Украине количества больных коронавирусом является прогнозируемым, и если бы не посленовогодний локдаун, то такая ситуация наблюдалась бы в конце января.
При этом Рубан считает, что дополнительных ограничительных мер в Киеве пока не нужно вводить.
"Ежедневно составляют около 20-30 админпротоколов (относительно нарушения противоэпидемиологических норм), но это не те огромные цифры, которые были вначале эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых штаммов возбудителей, акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в заведениях, где работает и отдыхает молодежь", - сказал он.
Напомним, 5 марта Минздрав Украины сообщил о 10 155 новых случаях коронавируса. Больше всего заразившихся за прошедшие сутки - в Киеве и Винницкой области. За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациентов.
Добавим, в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12 481 прививки.