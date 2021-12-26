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Британські війська готові евакуюватися з України у разі вторгнення РФ, - Daily Express

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Неділя 26 грудня 2021 21:03
Британські війська готові евакуюватися з України у разі вторгнення РФ, - Daily Express Фото: британські війська готові евакуюватися з України у разі вторгнення РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Британські військові інструктори будуть евакуйовані з території України в разі вторгнення Росії. Британські військові, розміщені в місті Яворів Львівської області, при необхідності вирушать до польського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

За словами співрозмовників видання, найближчим часом британське командування проведе аналіз ситуації, пов'язаної з проведенням операції Orbital з підготовки українських військових, щоб гарантувати "безпечне виведення" британських інструкторів з України в разі можливого введення російських військ на її територію.

Рішення про евакуацію, зазначають джерела, прийматиме начальник штабу спільних операцій Збройних сил Великобританії генерал-лейтенант Чарльз Стрікленд, якому двічі на день доповідають про ситуацію на українсько-російському кордоні.

"Він буде ретельно оцінювати вплив будь-якого втручання на нашу здатність вивести військових і не може дозволити, щоб вони опинилися там у пастці", - заявило джерело видання.

Нагадавши, Німеччина і США по-різному оцінюють ризики вторгнення Росії в Україну.

Крім того, США пригрозили Росії на тлі загрози вторгнення в Україну.

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