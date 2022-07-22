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Британські моряки відстежили два російські підводні човни біля узбережжя Норвегії

Фото: біля узбережжя Норвегії помітили російські підводні човни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Британський флот відстежив рух російських підводних човнів у Північному морі. Вони пропливали уздовж узбережжя Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Рух російських кораблів зафіксували британський мисливець за підводними човнами - фрегат "Портленд" та спеціальний гелікоптер "Мерлін", які оснащені гідролокаторами, датчиками та торпедами.

Судна РФ спливли на поверхню у Північному морі, на північний захід від норвезького міста Берген. Йдеться про підводний човен з крилатими ракетами "Сєвєродвінськ" та ударний підводний човен типу "Акула". Вони належать Північному флоту Росії.

Нагадаємо, що Росію підозрюють у пошкодженнях важливих підводних кабелів, які належать Норвегії.

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