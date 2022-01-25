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Британські інструктори розпочали підготовку бійців ЗСУ до застосування ракетних комплексів

Автор: Іванна Шовкун

У навчальному центрі Львова розпочалася підготовка українських військових до застосування найновіших протитанкових ракетних комплексів NLAW. Уряд Великої Британії надав зброю ЗСУ як допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Павла Ткачука, директора Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, у Facebook.

"Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL, які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння", - зазначив Ткачук.

Фото: ЗСУ вчать застосовувати ПТРК (facebook.com/tkachukpp)

За його словами, незабаром перші декілька десятків військовослужбовців ЗСУ зможуть не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, а й навчати інших українських воїнів.

Нагадаємо, в Нацгвардії розпочався курс підготовки бойових медиків під керівництвом інструкторів операції UNIFIER. Канадські інструктори вчать гвардійців рятувати життя під час бою за допомогою нових засобів.

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