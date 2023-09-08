Британские самолеты защищают украинские корабли от нападения РФ в Черном море

Об этом заявили на Даунинг-стрит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Отмечается, что в последние недели британская авиация патрулирует Черное море, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам.

Министерство обороны Великобритании активизировало свою деятельность в этом регионе после того, как в июле РФ начала атаковать зерновую инфраструктуру Украины.

Это произошло после выхода Кремля из "зерновой сделки", которая позволяла Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.

Что конкретно заявили на Даунинг-стрит

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море", - говорится в заявлении.

По их словам, в рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании осуществляют полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам при перевозке зерна.

Об этом стало известно после того, как правительство объявило, что в ноябре Великобритания проведет международный саммит по продовольственной безопасности, "чтобы решить причины отсутствия продовольственной безопасности и недоедания".

G20 будет работать вместе против российского диктатора Владимира Путина

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите G20 в Дели, на котором в эти выходные примет участие премьер-министр Британии Риши Сунак.

"В который раз Владимиру Путину не удается показать свое лицо на G20. Он является архитектором своего собственного дипломатического изгнания, изолируя себя в своем президентском дворце и блокируя критику и реальность", - сказал глава британского правительства.

"Зерновая сделка"

В июле Россия заявила, что выходит из зерновой сделки, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы в течение года. В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал к Владимиру Путину 4 сентября с целью возобновить зерновое соглашение. Переговоры окончились неудачей.