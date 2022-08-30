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Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: яка ситуація на півдні

Фото: ЗСУ штурмують позиції окупантів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України штурмують позиції окупантів у Херсонській області на трьох напрямках. Тим часом росіяни намагаються атакувати на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Великої Британії в Twitter.

Згідно з даними британської розвідки, ВСУ продовжують наступ на Херсон на трьох напрямках - в районі Миколаївської області і з боку Дніпропетровської області.

Британці поки не відображають на карті населені пункти, які, за деякими даними, вже звільнені українськими військовими.

Тим часом російські війська намагаються прорвати українську оборону на сході. Там окупанти як і раніше атакують в районі Харківської, Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія посилила своє угруповання на західному березі Дніпра в районі Херсона. Успіх наступу ЗСУ багато в чому залежить від згуртованості об'єднаних сил Південного військового округу Східного військового округу РФ.

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Збройні сили УкраїниВеликобританіяВійна в Україні