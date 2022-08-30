Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: яка ситуація на півдні

Згідно з даними британської розвідки, ВСУ продовжують наступ на Херсон на трьох напрямках - в районі Миколаївської області і з боку Дніпропетровської області.

Британці поки не відображають на карті населені пункти, які, за деякими даними, вже звільнені українськими військовими.

Тим часом російські війська намагаються прорвати українську оборону на сході. Там окупанти як і раніше атакують в районі Харківської, Луганської та Донецької областей.