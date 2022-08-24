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Британська розвідка підвела підсумки шести місяців війни Росії проти України

Фото: війна в Україні йде вже шість місяців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через шість місяців після початку війни становище російської армії погіршується. Росія опинилася в міжнародній ізоляції з похмурими перспективами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, сьогодні виповнюється 31 рік незалежності України. З 2014 року президент Путін прагнув використовувати поєднання сили і примусової дипломатії для збільшення і зміцнення впливу Росії на Україну і втручання в її суверенні справи.

"Шість місяців тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд і окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході і півдні України", - йдеться в огляді.

За даними британської розвідки, наступ на Донбасі просувається мінімально, і Росія очікує великої української контратаки. В оперативному відношенні Росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу.

"Моральний дух у багатьох частинах її збройних сил поганий, а її армія значно деградувала. Її дипломатичний вплив зменшився, а її довгострокові економічні перспективи похмурі. Минуло шість місяців, і війна Росії виявилася дорогою і стратегічно шкідливою", - впевнені в Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що ініціатива в російсько-українській війні в найближчі місяці перейде до тієї сторони, яка зможе створити наступальне угруповання.

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