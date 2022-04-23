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Британська розвідка відповіла на заяву Шойгу: прогрес РФ йде не так, як передбачалося

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У британській розвідці зазначили, що заявлений Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу намір впровадити "нові методи ведення війни" є мовчазним визнанням того, що прогрес Росії йде не так, як передбачалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британської розвідки.

"Хоча це може вказувати на розуміння того, що війна йде не так, як планувалося, буде потрібно деякий час, щоб перевести це в адаптовану тактику, методи і процедури, а потім застосувати для підвищення оперативного ефекту особливо щодо маневреної війни наземного базування", - відзначили військові експерти.

Вони вважають, що в проміжний період, швидше за все, РФ буде продовжувати покладатися на бомбардування як на засіб придушення українського опору російським силам.

"В результаті цілком ймовірно, що російські сили будуть як і раніше розчаровані нездатністю швидко подолати українську оборону", - додали в розвідці.

Нагадаємо, британська розвідка заявила, що Росія намагається домогтися успіхів на Донбасі до 9 травня.

Раніше в Британії також зазначили, що ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі.

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Війна Росії проти України