Британська розвідка опублікувала мапу за добу: що відбувається на фронті

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на четвер, 11 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану у Twitter .

Судячи з карти, ЗСУ ведуть наступ на Ізюм, на Запорізькому та Херсонському напрямках.

"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначають в міністерство оборони.

Як повідомлялося, українські бійці минулої доби ліквідували ще 200 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 тисячі своїх військових убитими.

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