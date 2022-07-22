Британська розвідка опублікувала актуальну карту бойових дій в Україні

Російські війська продовжують штурмувати українські позиції на сході. Однак українські військові здійснюють контрнаступ в південній частині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter.
Водночас українські підрозділи здійснюють контратаки на ізюмському та херсонському напрямках. Успіх ЗСУ також помітний у Запорізькій області.
Крім того, українська армія продовжує завдавати ударів по ворожих складах в тилу російських військ.
Нагадаємо, українські захисники придушили спроби штурмів росіян на Бахмутському та Південнобузькому напрямках, ворог відступив і зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони.
Також, за даними Інституту вивчення війни, росіяни не змогли наростити темпи просування після виходу з оперативної паузи.
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