Британська розвідка пояснила, чому Росія використовує застарілі п'ятитонні ракети Х-22

За даними британської розвідки, з квітня російські середні бомбардувальники випустили по Україні десятки протикорабельних ракет Х-22. Вони були виготовлені ще в 1960-х роках.

Ці ракети, вага яких становить близько 5,5 тонн, були призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки. Росія ж використовує їх для ураження наземних цілей в Україні.

"Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще стримує свою тактичну авіацію від нанесення ударів по більшій частині країни", - йдеться у повідомленні.

Також розвідка Великобританії фіксує, що Росія збільшила тиск та веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону.