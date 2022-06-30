Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас

ЗСУ продовжують утримувати свої позиції в місті Лисичанськ після відходу з Сєвєродонецька. Російські сили продовжують повзучий підхід з боку Попасної, усуваючи необхідність у форсуванні річки Сіверський Донець на цій ділянці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
"Поточні наземні бої зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, в 10 км на північний захід від центру міста",-йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, на оперативному рівні російські сили продовжують домагатися обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників у північній частині Донецької області за рахунок наступу з Ізюму.
"Досить імовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім в належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше буде ключовим фактором у результаті кампанії",-наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські війська продовжують поступово просуватися вперед, намагаючись оточити місто Лисичанськ. З 25 червня російські війська просунулися ще на 2 км в районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.