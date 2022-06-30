RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас

Фото: Лисичанськ став центром боїв за Донбас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ЗСУ продовжують утримувати свої позиції в місті Лисичанськ після відходу з Сєвєродонецька. Російські сили продовжують повзучий підхід з боку Попасної, усуваючи необхідність у форсуванні річки Сіверський Донець на цій ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Поточні наземні бої зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, в 10 км на північний захід від центру міста",-йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, на оперативному рівні російські сили продовжують домагатися обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників у північній частині Донецької області за рахунок наступу з Ізюму.

"Досить імовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім в належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше буде ключовим фактором у результаті кампанії",-наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські війська продовжують поступово просуватися вперед, намагаючись оточити місто Лисичанськ. З 25 червня російські війська просунулися ще на 2 км в районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ