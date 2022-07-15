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Британська розвідка назвала наступну мету російських військ на Донбасі

Фото: російська армія спробує взяти Сіверськ і Бахмут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія після захоплення Лисичанська просувається в бік Слов'янська. Найближчими цілями стануть Сіверськ і Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, на Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили заявляють про те, що вони увійшли на околицю Сіверська. Це не було підтверджено, проте російські сили повільно просувалися на захід після обстрілів і розвідувальних атак на Сіверськ з Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов'янська і Краматорська.

"Бахмут, швидше за все, стане наступною метою, як тільки Сіверськ буде взято під контроль", - йдеться в повідомленні.

Острів Зміїний

Як наголошується в зведенні, з моменту відходу зі стратегічно розташованого зміїного острова 30 Червня 2022 року Росія намагається заперечувати його використання Україною. Однак 13 липня 2022 року два російських винищувачі Су-27 не змогли завдати удару по острову. Це підтверджує, що російські ВПС не можуть успішно брати участь у тактичному бою, вважають у Міноборони Британії.

Раньше британська розвідка назвала найближчі цілі російських військ на Донбасі. Окупанти зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська.

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Донбас