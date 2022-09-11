Британська розвідка назвала справжню мету "зернового шантажу" Путіна

Російський диктатор Володимир Путін намагається "зерновим шантажем" мінімізувати український спротив. Тим часом як ЗСУ продовжують досягати успіхів на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Протягом останньої доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Росія, ймовірно, вивела підрозділи з цього району, але тривають бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм", - йдеться в звіті британської розвідки.

У відомстві нагадали, 07 вересня 2022 року президент Путін заявив, що лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України в серпні, було відправлено до країн, що розвиваються, і нібибто більша частина була поставлена до країн ЄС.

"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", - вказано в повідомленні.

У британській розвідці впевнені, РФ проводить навмисну стратегію дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, а також дискредитувати Україну та мінімізувати спротив російському вторгненню.

Зерновий шантаж

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час виступу на Східному економічному форумі пригрозив обмежити вивезення зерна з України нібито через те, що майже все зерно з України вирушило не в найбідніші країни, а в Євросоюз і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

У Зеленського заявили, що слова російського диктатора Володимира Путіна про обмеження вивезення зерна з України є безпідставними, але абсолютно прогнозованими.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, вже котру добу ЗСУ ведуть успішний контрнаступ, витісняючи війська РФ з окупованих територій.

Станом на ранок, за даними Генштабу, деякі російські підрозділи на Харківському напрямку залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої.

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