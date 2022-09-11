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Британська розвідка назвала справжню мету "зернового шантажу" Путіна

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Лондон, Неділя 11 вересня 2022 09:23
Британська розвідка назвала справжню мету "зернового шантажу" Путіна Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін намагається "зерновим шантажем" мінімізувати український спротив. Тим часом як ЗСУ продовжують досягати успіхів на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Протягом останньої доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Росія, ймовірно, вивела підрозділи з цього району, але тривають бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм", - йдеться в звіті британської розвідки.

У відомстві нагадали, 07 вересня 2022 року президент Путін заявив, що лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України в серпні, було відправлено до країн, що розвиваються, і нібибто більша частина була поставлена до країн ЄС.

"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", - вказано в повідомленні.

У британській розвідці впевнені, РФ проводить навмисну стратегію дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, а також дискредитувати Україну та мінімізувати спротив російському вторгненню.

Зерновий шантаж

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час виступу на Східному економічному форумі пригрозив обмежити вивезення зерна з України нібито через те, що майже все зерно з України вирушило не в найбідніші країни, а в Євросоюз і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

У Зеленського заявили, що слова російського диктатора Володимира Путіна про обмеження вивезення зерна з України є безпідставними, але абсолютно прогнозованими.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, вже котру добу ЗСУ ведуть успішний контрнаступ, витісняючи війська РФ з окупованих територій.

Станом на ранок, за даними Генштабу, деякі російські підрозділи на Харківському напрямку залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої.

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