RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка выявила крупное перемещение российских войск после подрыва Каховской ГЭС

Фото: российская армия перемещает части группы "Днепр" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подрыв дамбы Каховской ГЭС позволил российским войскам провести передислокации и усилить другие направления. В Москве считают, что ВСУ не смогут форсировать Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние десять дней Россия, скорее всего, начала перебрасывать части своей войск группы "Днепр" с восточного берега Днепра для усиления запорожского и бахмутского направлений.

По данным британской разведки, переброска потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая ее 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения ВДВ и морской пехоты.

"Передислокация группировки "Днепр", вероятно, отражает мнение России о том, что крупная украинская атака через Днепр теперь менее вероятна после обрушения Каховской плотины и вызванного этим наводнения", - отмечают в Минобороны Британии.

Подрыв Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция, находившаяся под контролем России после вторжения 24 февраля, была взорвана рано утром 6 июня, в результате чего паводковые воды хлынули на полосу боевых действий на юге Украины, уничтожили сельскохозяйственные угодья и перекрыли водоснабжение большинство населения.

Эксперты международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance на 80% уверены, что подрыв совершили именно россияне, хотя они это отрицают.

Кроме того, россияне отказали ООН в предоставлении доступа к районам левобережья Херсонской области, пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС.

В начале июня ВСУ начали наступление на нескольких направлениях. По состоянию на сегодняшний день они уже уволили 8 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины