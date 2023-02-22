Британская разведка о выступлении Путина: воинственный тон, но никакой конкретики

Британская разведка отмечает, что своим выступлением Путин показал, что Россия будет продолжать войну против Украины.

В то же время российский диктатор вновь раскритиковал Запад, охарактеризовал западные элиты как "символ тотальной беспринципной лжи" и объявил о приостановлении участия в Договоре о ядерном оружии.

Разведка добавляет, что Путин продолжает поддерживать воинственный тон, но вчера не назвал никаких конкретных мер, которые помогли бы России выйти из тупика на поле боя.

"Путин продолжает вести противоречивый рассказ об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все хорошо и все идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными", - говорится в сообщении.

Выступление Путина

Вчера российский диктатор обратился с посланием к Федеральному собранию. Путин во время своего выступления прибег к угрозам, в частности заявил, что хочет возобновить ядерные испытания.

Также он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Кроме того, Пути пригрозил "расширить войну", если международные партнеры передадут Украине дальнобойное оружие.

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