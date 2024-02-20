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Британская разведка спрогнозировала действия российской армии после захвата Авдеевки

Фото: Авдеевка захвачена российской армией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия после захвата Авдеевки попытается продолжить наступление на запад. Однако ей вряд ли хватит боеспособности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на прошлой неделе российские войска взяли под свой контроль Авдеевку, а также коксохимический завод, расположенный к северу от города, которые с октября 2023 года были объектом ожесточенных боев и находятся на линии фронта с 2014 года.

По данным британской разведки, украинские войска отошли на оборонительные позиции к западу от Авдеевки.

"Вполне вероятно, что российским войскам не хватает боеспособности, чтобы немедленно использовать захват Авдеевки, и им потребуется период отдыха и передислокации. В ближайшие недели Россия, вероятно, будет стремиться постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки", - отмечают в Минобороны Британии.

Штурм Авдеевки

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она потеря значительное число техники и личного состава. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

Подробнее о ситуации на фронте читайте в материале РБК-Украина "Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ".

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