Британская разведка раскрыла тактику кадыровцев под Марьинкой

Чеченцы, воюющие на стороне Москвы, используют под Марьинкой самодельные взрывные устройства. Эту тактику применяли во время чеченских войн 90-х.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в июне 2023 года поступило несколько сообщений об использовании российскими войсками старых бронированных машин, начиненных несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. Экипаж, скорее всего, выпрыгивает из машины после того, как пустит ее по курсу.

Большинство российских случаев использования таких машин было зарегистрировано в районе Марьинки, недалеко от Донецка, и они начались через несколько дней после того, как чеченские подразделения вошли в этот район.

"Существует реальная вероятность того, что чеченские силы применили эту тактику", - отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, есть наследие чеченских боевиков, умеющих пользоваться таким машинами начиная с чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось также, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, изготовили аналогичные машины в январе 2023 года.

"Большинство российских самодельных взрывных устройств почти наверняка взорвались до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и огня прямой наводкой, что ставит под вопрос жизнеспособность этого средства. Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут оказать психологическое воздействие на обороняющиеся силы", - отмечают в Минобороны Британии.

Чеченцы на войне

Отметим, в войне России против Украины чеченцы воюют на обеих сторонах. Батальон имени Шейха Мансура принимает участие в войне на востоке Украины на стороне ВСУ с 2014 года и состоит преимущественно из чеченцев, эмигрировавших из России после российско-чеченских войн.

Кроме того, в войне принимают участие верные Ахмату Кадырову войска, известные своими постами в социальных сетях, из-за чего их обычно называют "тик-токерами".

Ранее Bloomberg сообщал, что Москва готовится отправить в Украину больше кадыровцев и заключенных, чтобы восполнить дефицит, который оставили после себя наемники "Вагнера".