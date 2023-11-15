Британская разведка раскрыла смысл публичной активности Путина

Владимир Путин активизировался в публичном поле перед началом избирательной кампании. Кремлевские политтехнологи пытаются представить его "патриотическим" кандидатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 9 ноября 2023 года Кремль объявил, что президент Путин проведет свою традиционную пресс-конференцию, совмещенную с "прямой линией", до конца года. В 2022 году мероприятие было отменено, вероятно, потому, что за предыдущие недели Россия потерпела громкие военные поражения в Украине.

По данным британской разведки, кремлевские планировщики почти наверняка видят в этом событии важную веху в ожидаемой кампании Путина по обеспечению пятого президентского срока на президентских выборах в марте 2024 года. Вероятно, он выдвинет свою кандидатуру до конца 2023 года.

Кроме того, 10 ноября 2023 года Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Это второй визит Путина в штаб за четыре недели: вероятно, это активизация его постоянных усилий представить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии избирательной кампании", - отмечают в Минобороны Британии.

Пятый срок Путина

Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнился 71 год.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

По данным опросов независимого "Левада-центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля 2022 года - более 70%.