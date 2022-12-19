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Британская разведка разъяснила жестокую тактику группы "Вагнера" под Бахмутом

Фото: зеков гонят на убой под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская военная прокси-группа "Вагнер" продолжает играть важную роль в боях на истощение вокруг города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы оно разработало наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных им плохо обученных осужденных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, отдельным боевикам, скорее всего, выдаются смартфоны или планшеты, на которых показаны назначенная им ось наступления и цель атаки, наложенные на коммерческие спутниковые изображения. На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по рации, получая информацию от небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным британской разведки, отдельным лицам и подразделениям приказано двигаться по заранее спланированному маршруту, часто с огневой поддержкой, но реже рядом с бронетехникой. Оперативникам "Вагнера", которые самовольно отклоняются от намеченных маршрутов атаки, скорее всего, в итоге грозит казнь.

"Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы "Вагнера" в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных новобранцев-заключенных, которых организация считает расходным материалом", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка назвала причину, по которой российская армия больше не может наступать.

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