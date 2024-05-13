Британская разведка пояснила использование российской армией мотоциклов на фронте

Как отмечается в сводке, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин лично осмотрел недавно приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 от компании Odes Industries. Сообщается, что Россия закупила более 2100 таких автомобилей.

По данным британской разведки, вполне вероятно, что российские войска все чаще прибегают к использованию более легких и быстрых транспортных средств для проведения разведки украинских оборонительных позиций, чтобы обеспечить возможность последующего поражения с использованием артиллерии, FPV-дронов или дронов-камикадзе.

"Однако, жертвуя броней и огневой мощью ради повышения мобильности, легкие машины гораздо более уязвимы, чем их бронированные аналоги, для целого ряда систем вооружения. Украинские FPV-дроны уже продемонстрировали свою способность эффективно поражать такие легкие машины", - отмечают в Минобороны Британии.