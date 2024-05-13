Британская разведка пояснила использование российской армией мотоциклов на фронте

С начала 2024 года Россия увеличила использование легких транспортных средств, таких как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, для перевозки личного состава на передовую и проведения атак на украинские позиции, особенно в ночное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин лично осмотрел недавно приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 от компании Odes Industries. Сообщается, что Россия закупила более 2100 таких автомобилей.
По данным британской разведки, вполне вероятно, что российские войска все чаще прибегают к использованию более легких и быстрых транспортных средств для проведения разведки украинских оборонительных позиций, чтобы обеспечить возможность последующего поражения с использованием артиллерии, FPV-дронов или дронов-камикадзе.
"Однако, жертвуя броней и огневой мощью ради повышения мобильности, легкие машины гораздо более уязвимы, чем их бронированные аналоги, для целого ряда систем вооружения. Украинские FPV-дроны уже продемонстрировали свою способность эффективно поражать такие легкие машины", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, российские войска в последнее время стали активно использовать мотоциклы на фронте. Планировалось, что мототранспорт должен помогать им уходить от атак украинских дронов.
Однако украинские военные достаточно эффективно ликвидируют врага на таком транспорте. Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.