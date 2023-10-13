Британская разведка объяснила трехнедельную паузу в ракетных ударах по городам Украины

Как отмечается в сводке, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября, в течение 21 дня.

По данным британской разведки, такие перерывы являются чем-то необычным: последний подобный перерыв в ударах произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. В том случае вполне вероятно, что Россия почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

"На этот раз вполне вероятно, что российская дальняя авиация хранит существующие запасы ракет AS-23, а также используют эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой", - говорится в сообщении.

Удары "Шахедами"

В сводке британской разведки отмечается, что в последнее время Россия сосредоточила свои авиаудары на объектах, связанных с зерном, на юге Украины, используя беспилотные летательные аппараты. В том числе удары по украинским портам на реке Дунай, что, вероятно, требовало высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе.

"Вполне вероятно, что Россия использовала дроны-камикадзе Shahed по этим целям из-за их большей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", - отмечают в Минобороны Британии.

Пауза в ракетных ударах

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил отсутствие ракетных ударов тем, что "враг что-то планирует". "Что-то хочет поразить одним типом вооружения, а другой тип "приберегает", возможно, какие-то другие", - сказал он.

В то же время, он напомнил, что ракет в РФ не так много. "За прошлый месяц они применили несколько таких мощных ударов именно крылатыми ракетами. Использовали ракеты типа Х из стратегической авиации, а также "Калибры". По данным наших официальных источников (ГУР или Генштаба) имеем такое количество ракет, которое они там объявили - это около 600. Понятно, что враг не может позволить себе применять их фактически ежедневно или еженедельно", - сказал он.

Игнат отметил, что есть какое-то количество, которое нужно оставить как неприкосновенный запас или какие-то другие замыслы.

"Всех интересуют вопросы, накапливают ли они для того, чтобы ударить осенью и зимой. Возможно. Но будем смотреть по ситуации. Кроме тех дальнобойных ракет, высокоточных у страны-агрессора есть много различных вооружений, которые они тоже применяют", - добавил он.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что за сентябрь Россия применила против Украины более 500 беспилотников. По его словам, эта осень и зима могут стать рекордными по количеству дронов-камикадзе, которые Россия применит против Украины.