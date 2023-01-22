Британская разведка объяснила, зачем России реформа армии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны Великобритании.

Британская разведка напомнила, что 17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии, которую планируют реализовать в период с 2023 по 2026 год.

Согласно информации Минобороны РФ, российские войска планируют увеличить до 1,5 млн человек, то есть на 11%. Также Шойгу объявил о создании Московского и Ленинградского военных округов, частичном возврате к советской организации войск на западе России. Новый корпус хотят разместить в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

Британская разведка считает, что такие решения свидетельствуют о том, что Россия может готовиться к военной угрозе даже после войны с Украиной. Однако, вероятно, РФ столкнется с трудностями по укомплектованию новых войск.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако России, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение", - отмечает разведка Британии.

Ранее мы сообщали, что Минобороны РФ задумало реформировать свою армию прямо во время войны против Украины.

При этом аналитики ISW считают, что реформа Шойгу может повлиять на ход войны только через полгода при условии, что все пойдет по плану.

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