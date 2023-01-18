Реформа армии Шойгу: в ISW объяснили, сможет ли повлиять на ход войны
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о реформировании армии в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, что может повлиять на ход боевых действий через полгода, при условии выполнения плана по увеличению российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, эти реформы демонстрируют намерение России реформировать вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины.
Номинально Россия может формировать новые дивизии, но остается неясным, сможет ли Россия создать достаточно сил, чтобы полностью укомплектовать их до доктринальной численности в условиях продолжающейся войны.
Ранее Шойгу делал заявления о российских военных реформах, которые так и не были реализованы, например, в мае 2022 года, когда он призвал к формированию 12 новых подразделений Западного военного округа (ЗВО) и набрать 100 тысяч резервистов в августе 2021 года.
Реформа и экспансия в масштабах, намеченных Шойгу, не произойдет вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине на многие месяцы, но она может изменить соотношение сил на период до 2024 года и создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы со стороны России, в том числе НАТО.
У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до лета и в течение всего лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку, отмечают аналитики.
Другие ключевые выводы аналитиков ISW
- Путин может объявить вторую волну мобилизации в ближайшие дни, возможно, уже 18 января.
- Министерство обороны России пытается повысить профессионализм российских вооруженных сил и, вероятно, проверить и повысить эффективность своих цепочек командования вплоть до уровня небольших подразделений.
- Несколько известных голосов в провоенном информационном пространстве ухватились за эти рекомендации, чтобы поддержать дальнейшую критику Минобороны России, предполагая, что Минобороны, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением.
- Президент Сербии Александр Вучич призвал группу Вагнера прекратить вербовку в Сербии.
- Российские силы продолжали проводить ограниченные контратаки возле Кременной, поскольку украинские официальные лица продолжали предполагать, что российские силы могут готовиться к решительному наступлению в Луганской области.
- Российские войска продолжили наступательные действия на линии фронта в Донецкой области.
- Российское информационное пространство изо всех сил пытается представить тактические успехи России вокруг Соледара как важные с оперативной точки зрения.
- Российские силы в Херсонской области продолжают бороться за поддержание своих логистических усилий.
- Российский оккупационный чиновник заявил, что 18 января Путин сделает важное заявление относительно войны на Украине.
- Евгений Пригожин, возможно, пытается создать группу "Вагнера" как юридическое лицо в России.
Как сообщалось, министр обороны России Сергей Шойгу "проинспектировал" оккупационные войска в зоне проведения так называемой "спецоперации".
Во ходе визита Шойгу заявил, что в ближайшие три года будет увеличена численность армии РФ. К 2026 году число российских войск должно составлять полтора миллиона.
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