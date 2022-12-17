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Британская разведка объяснила, почему РФ перестала запускать дроны-камикадзе из Крыма

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Крым, Суббота 17 декабря 2022 09:22
Британская разведка объяснила, почему РФ перестала запускать дроны-камикадзе из Крыма Фото: Россия опасается запускать дроны-камикадзе из Крыма (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия перестала запускать дроны-камикадзе иранского производства из Крыма, опасаясь уязвимости полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отметила, что РФ, как правило, запускала иранские дроны Shahed с территории Крыма. Однако во время последних атак "камикадзе" запускали из Краснодарского края России.

Разведчики считают, что Россия боится уязвимости оккупированного полуострова.

"Изменение места запуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, хотя это также удобно для пополнения запасов с вероятной точки прибытия оружия в Россию, в Астрахань", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря российские войска атаковали столицу Украины иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Однако силы ПВО сбили все 13 дронов, которые оккупанты запустили по Киеву.

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