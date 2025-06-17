Британская разведка пояснила 50%-ный скачок спроса на протезы среди жителей России

Как отмечается в сводке, по данным Министерством труда России, в 2024 году жители страны с инвалидностью получили около 152,5 тысяч искусственных конечностей, что на 53% больше, чем в 2023 году.

В том числе отмечен рост на 75% по выдаче протезов рук. Также сообщается, что количество выданных инвалидных колясок увеличилось на 18% за тот же период.

Независимое российское издание "Верстка" ранее сообщало, что раненые российские солдаты с ампутированными конечностями вынуждены были долго ждать необходимое протезирование, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия не справляется с обеспечением необходимой медицинской помощи на линии фронта, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества серьезных длительных травм среди российских военнослужащих.

"При этом значительный рост числа россиян с инвалидностью, а также раненых военнослужащих в более широком масштабе почти наверняка окажет долговременное негативное влияние как на медицинские, так и на социальные службы в России, говорится в сводке", - отмечают в Минобороны Британии.