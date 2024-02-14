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Британская разведка предупредила о проблемах для ПВО Украины из-за ракет "Циркон"

Фото: Циркон может стать проблемой для украинской ПВО (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" Россия может использовать маневренный пусковой комплекс, что представляет проблему для украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, согласно анализу, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" при атаке на Украину 7 февраля. На видео обломков видны фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специфической маркировкой, которая, согласно сообщению, характерна для ракеты 3М22 "Циркон".

Сообщается, что "Циркон" способен развивать скорость 9 Маха и дальность эффективной стрельбы до 1000 км. Первоначально он был разработан для использования в ВМФ России.

По данным британской разведки, в Черном море нет судов, которые могли бы нести ракеты, что вызывает вопросы о методе запуска.

"Вероятно, для этой цели была адаптирована российская наземная система береговой обороны К-300. Если его использование подтвердится, это станет серьезной проблемой для украинской ПВО из-за его скорости и маневренности", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что Москва "испытывает новую действующую систему вооружения в условиях реального конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности".

Ракеты "Циркон"

Напомним, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) заявили, что Россия впервые использовала "Циркон" против Украины 7 февраля.

В то же время, по информации The New York Times, США пока не подтверждают, что Россия могла использовать ракету "Циркон" во время удара по Киеву 7 февраля.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли атаковать ею Киев, - читайте в материале РБК-Украина.

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