Британская разведка показала свежую карту войны в Украине: какая ситуация на фронте

Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке. Однако ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий , опубликованную Минобороны Британии.

По данным карты, самым тяжелым участком фронта остается Донецкая область. На Донбассе идут ожесточенные бои в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки. Оккупанты пытаются прорвать оборону, чтобы продвинуться вглубь региона.

Также бои идут на линии Сватово-Кременная в Луганской области. ВСУ продолжают атаки, чтобы продвинуться в направлении Кременной. Это в свою очередь откроет путь в другие города Луганской области.

Также, по данным карты, бои идут в центре Запорожской области. Враг продолжает обстреливать всю линию фронта на юге и востоке Украины.

Нажмите на карту, чтобы увидеть подробнее