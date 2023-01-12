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Британская разведка показала свежую карту войны в Украине: какая ситуация на фронте

Новина українською →
Украина, Четверг 12 января 2023 15:07
Британская разведка показала свежую карту войны в Украине: какая ситуация на фронте Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 12 января (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке. Однако ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Британии.

По данным карты, самым тяжелым участком фронта остается Донецкая область. На Донбассе идут ожесточенные бои в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки. Оккупанты пытаются прорвать оборону, чтобы продвинуться вглубь региона.

Также бои идут на линии Сватово-Кременная в Луганской области. ВСУ продолжают атаки, чтобы продвинуться в направлении Кременной. Это в свою очередь откроет путь в другие города Луганской области.

Также, по данным карты, бои идут в центре Запорожской области. Враг продолжает обстреливать всю линию фронта на юге и востоке Украины.

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Британская разведка показала свежую карту войны в Украине: какая ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Соледаре продолжаются бои, а враг не контролирует город.

В то же время представитель Генштаба Алексей Громов заявил, что россияне после захвата Донецкой области хотят оккупировать Запорожскую.

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