RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики пытаются наступать в Донецкой области. Тем временем, украинские защитники не прекращают попыток прорвать оборону россиян в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным карты, на фронте в Донецкой и Луганской областях продолжаются активные боевые действия. Самые ожесточенные бои проходят в районе Бахмута, российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону и окружить город, но успехов не достигают. Также захватчики пытаются наступать возле Кременной и Сватового.

Тем временем украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Кременной, защитники постоянно пытаются прорвать российскую оборону. Однако продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

При этом в Херсонской и Запорожской областях украинские бойцы продолжают наносить удары по тыловым позициям врага.

Напомним, ранее британская разведка оценила шансы российских оккупантов в уличных боях в Бахмуте.

Кроме того, 19 декабря, захватчики потеряли несколько позиций под Бахмутом. Сложности у них и на линии Сватово-Кременная.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против УкраиныДонбасс