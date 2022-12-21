Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

По данным карты, на фронте в Донецкой и Луганской областях продолжаются активные боевые действия. Самые ожесточенные бои проходят в районе Бахмута, российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону и окружить город, но успехов не достигают. Также захватчики пытаются наступать возле Кременной и Сватового.

Тем временем украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Кременной, защитники постоянно пытаются прорвать российскую оборону. Однако продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

При этом в Херсонской и Запорожской областях украинские бойцы продолжают наносить удары по тыловым позициям врага.