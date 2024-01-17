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Британская разведка оценила значение ликвидации российского самолета А-50

Фото: А-50 пополнил подводный флот РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Успешная ликвидация российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 приведет к ограничению зон действия авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 14 января А-50 почти наверняка взорвался и впоследствии упал в западной части Азовского моря. Одновременно с этим сообщалось, что российский самолет Ил-22М был поврежден, но приземлился на близлежащем российском аэродроме.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января заявил о том, что самолеты были подбиты украинскими силами.

По данным британской разведки, возможное успешное сбитие Украиной самолета А-50 "имеет большое значение".

"Вполне вероятно, что Россия теперь будет вынуждена пересмотреть вопрос об ограничении зон действия своей авиации. А-50 имеет решающее значение для российского воздушного наблюдения за пространством боевых действий",- говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, ВВС России располагают восемью самолетам А-50, которые, вероятно, смогут компенсировать непосредственный оперативный удар. "Однако повышенная нагрузка на оставшиеся самолеты в сочетании с потерей экипажа, вероятно, будет ограничивать долгосрочную устойчивость миссии", - говорится в сообщении.

Ликвидация самолета А-50

Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары.

В то же время спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности российской армии обстреливать территорию Украины.

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